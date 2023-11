Italia | Jorginho | «In squadra ci sono tanti nuovi leader»

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole diin conferenza stampa in vista del doppio impegno dell’contro Macedonia del Nord e Ucrainaha parlato in conferenza stampa in vista del doppio impegno dell’contro Macedonia del Nord e Ucraina. Di seguito le sue parole. CHE MACEDONIA SI ASPETTA – «Una Nord Macedonia chiusa, compatta. Ma senza concedere. Credo sia un fattore importante essere concentrati e non concedere nulla. Con due tiri in due partite abbiamo concesso due gol. Non dobbiamo concedere».NI ALL’ESTERO – «Dobbiamo credere di più nei nostri talenti, nei nostri giovani. Ognuno ha il suo percorso e a volte non si crede tanto nel talentono». CI– «Sì, credo proprio di sì. Ogni volta che c’è ...

'Non ho il contratto in scadenza. Ritorno inVorrei tornare ma non so quale possa essere il momento giusto perché sono felicissimo all'Arsenal'. A dirlo è il centrocampista azzurrodal ritiro di Coverciano dove la Nazionale ...

LIVE TMW - Italia, Jorginho: "Pronto a tornare sul dischetto, non ho nessun blocco..." TUTTO mercato WEB

Diretta Italia, Jorginho in conferenza stampa LIVE a Coverciano Corriere dello Sport

"Ci vuole sempre tempo quando cambi squadra, ma i primi sei mesi all'Arsenal non sono stati negativi, anzi. Ovviamente ci vuole del tempo per ...Jorginho è tornato in Nazionale. Il centrocampista dell'Arsenal ha dichiarato in conferenza stampa: "Venerdì a Roma mi aspetto una Macedonia del Nord chiusa in difesa, dobbiamo rimanere concentrati e ...