Istituti tecnici | arriva la riforma | docenti formati dalle aziende | più ore di indirizzo e meno alla parte generale | PCTO già dal secondo anno

Una sorta di mediatore fra i bisogni delle parti in gioco :di ricerca, laboratori, ... ma erano importanti divulgatori informali di conoscenze sui miglioramentinell' agricoltura , ...

Riforma degli istituti tecnici: illustrato lo schema di decreto in ... FLC CGIL

Riforma istituti tecnici e professionali, Valditara: “Riforma approda in Senato”. Flc Cgil: “Ministro sceglie la scorciatoia per lo sviluppo sociale e produttivo” Orizzonte Scuola

Jessica Vanni, studentessa dell'Istituto Tecnico Agrario 'Anzilotti', è stata selezionata per far parte dell'Accademia 'Giovani per la Scienza', promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia ...Ieri la firma del protocollo d’intesa tra l’istituto Einaudi-Chiodo e Fincantieri. I tecnici del colosso della cantieristica affiancheranno in aula i professori. .