Istituita la Giornata regionale dei fratelli e sorelle di persone con malattie rare

Leggi su bergamonews

(Di martedì 14 novembre 2023) Martedì (14 novembre) il Consiglioha votato all’unanimità una mozione che istituisce ladeie dellediconsibling). “La Lombardia grazie all’iniziativa della consigliera Lisa Noia e del collega democratico Carlo Borghetti è la prima Regione italiana a istituire questa ricorrenza – spiega il consigliere Davide Casati – in concomitanza con laeuropea. Con l’istituzione dellasi dà voce aidellecon, in gran parte under 16, che in Italia sono mezzo milione, ragazzi che soffrono fin da ...