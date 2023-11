Israele | trovata morta Vivian Silver | attivista per la pace uccisa da Hamas

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 14 novembre 2023) La 74enneper lacanadese-israeliana,, che si temeva fosse stata presa in ostaggio dail 7 ottobre, è statanel kibbutz di Be’eri. Lo ha riferito la famiglia ai media canadesi e lo ha confermato il console generale dia Toronto, Idit Shamir. “Una tragica notizia:, l’pacifista canadese-israeliana che si pensava fosse stata presa in ostaggio, è statadanel kibbutz Be’eri. I nostri cuori vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Che la sua memoria sia una benedizione”, ha dichiarato Shamir in un post su X. Resta da chiarire come ...