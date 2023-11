Israele-Svizzera Campionato europeo | 15-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo aver perso una ghiotta occasione di riavvicinarsi al duo di testa dopo il KO in Kosovo, per la nazionale diallenata dal CT Hazan è in programma un impegno difficile sul campo di unaa caccia di punti per il primo posto nel gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. I biancoblu hanno trovato una squadra motivata e ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e