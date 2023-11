Israele-Svizzera Campionato europeo | 15-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 14 novembre 2023) Dopo aver perso una ghiotta occasione di riavvicinarsi al duo di testa dopo il KO in Kosovo, per la nazionale diallenata dal CT Hazan è in programma un impegno difficile sul campo di unaa caccia di punti per il primo posto nel gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. I biancoblu hanno trovato una squadra motivata e ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e

Alla nazionale carpatica basterà ottenere un punto nelle sfide controper accedere a Germania 2024. Stessa situazione in cui si trova anche la Turchia di Bertan Kutlu, che però ...

"Il mondo intero deve costringere Israele e la Palestina a fare la pace" swissinfo.ch in italiano

I dirigenti musulmani: quella di Israele non è autodifesa RSI.ch Informazione

Occasione d’oro per la Polonia, che superando a Varsavia la Repubblica Ceca la scavalcherebbe al secondo posto del Gruppo E dietro alla sorpresa Albania. Al momento i cechi hanno un punto in più dei ...Messi in pausa i top campionati continentali è tempo di tornare in campo con le rispettive Nazionali per concentrarsi sulle ultime sfide dei gironi di qualificazioni per EURO 2024. Il gruppo I vedrà ...