Israele approva una legge sul terrorismo in un' ottica più repressiva e liberticida

La nuova legge, approvata dalla Knesset e che modifica la legge antiterrorismo esistente in, amplia anche la definizione di terrorismo includendo le persone che partecipano attivamente al ...

La battaglia degli ospedali, civili in trappola. Razzi di Hezbollah dal Libano - Il direttore dell'ospedale al-Shifa: "Nessun contatto da Israele per l'evacuazione" - Il direttore dell'ospedale al-Shifa: "Nessun contatto da Israele per l'evacuazione" RaiNews

Arriva il sì alla mozione per Israele, ma il centrosinistra si spacca MilanoToday.it

Nei giorni scorsi, il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato un emendamento per criminalizzare il consumo di materiale pro-Hamas. Di Flavia De Michetti Roma, 13 novembre 2023 (Quotidianoweb.i ...Il parlamento israeliano (Knesset) ha approvato una legge che consente al ministro della Difesa di classificare individui o organizzazioni non israeliane come agenti terroristici ...