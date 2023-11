Io Canto Generation con Gerry Scotti al via su Canale 5

(Di martedì 14 novembre 2023) Un conduttore, quattro giudici, sei capi squadra e ventiquattro giovani tra i 10 e i 15 anni amanti della musica sono gli ingredienti di 'Io', talent show di5 condotto daal via giovedì 16 novembre 2023 per sei prime serate. MovieTele.it.

La prossima puntata, spostata al mercoledì per dare spazio a Iocondotto da Gerry Scotti , si preannuncia cruciale. Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello saranno ...

Roberto Cenci: "Con 'Io Canto Generation' i big della musica sono al servizio dei giovani talenti" TGCOM

I 4 giudici di “Io canto generation” Tv Sorrisi e Canzoni

Domani quindi andrà in onda la nuova puntata del reality per lasciare spazio alla nuova edizione di Io Canto – Generation, il talent show musicale di Gerry Scotti. A dicembre invece probabilmente si ...Parte giovedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, il programma condotto da Gerry Scotti. Tgcom24 ha sentito il regista e direttore artistico ...