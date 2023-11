Intesa Sp | a Contarina 8 mln con garanzia green Sace per aumentare sostenibilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Milano, 14 nov. (Adnkronos) - DaSanpaolo 8 milioni di euro a, assistiti dalladi, per finanziare l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica e per la riduzione degli impatti ambientali della discarica di Zerman. L'operazione rientra nel piano più ampio diSanpaolo di supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e negli obiettivi legati al Pnrr. I progetti finanziati che verranno realizzati dasono due: il primo riguarda il rifacimento della copertura dell'ex discarica situata a Zerman di Mogliano Veneto, attiva negli anni Novanta e chiusa nel 1997. Qui sono state conferite 475mila tonnellate di rifiuti, per la maggior parte urbani. L'intervento permetterà di ...