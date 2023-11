INTERVISTA – ATP Finals Torino 2023 | Panichi preparatore atletico Djokovic | “Contro Sinner sarà una sfida a scacchi”

Leggi su sportface

(Di martedì 14 novembre 2023) Novaknon poteva scegliere un match più spettacolare per assicurarsi la 400° settimana da numero 1 del mondo e la vetta del ranking mondiale a fine. Il serbo ha infatti superato Holger Rune per 7-6(4) 6-7(1) 6-3 nellache ha aperto il girone verde delle Nitto ATP. Dopo un debutto impegnativo arriva subito un altro big match, quellol’azzurro Jannik. Alla vigilia del match Sportface ha parlato con Marcodel ventiquattro volte campione Slam. Subito un match degno delle. Avete l’impressione che Holger sia un avversario sempre ostico per Nole? “Holger ha giocato un ottimo match. Adesso è seguito da Boris Becker e in poche ...