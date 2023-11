Inter | Moratti | «Ci stupiamo per le scommesse | ma poi…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Le parole di Massimo, ex presidente dell’: «Non vedo la ragione per buttare giù San Siro: è un monumento»vistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni a nove anni dalla sua cessione dell’ad Erick Thohir. Lo storico presidente si è espresso anche su San Siro e su altri temi legati ai nerazzurri. LA CESSIONE A THOHIR – «Era venuto il momento di passare la mano. C’erano già le avvisaglie di quello che sarebbe diventato il mondo del pallone: questo è un calcio che una famiglia, ma dovrei dire un uomo solo, non è in grado di gestire in rapporto a un club di primissimo livello. L’non mi manca non ho proprio avuto il tempo per farmela mancare». SULL’– «Seguo l’da ...