Inter | la situazione rinnovi nei dettagli Il prossimo in ordine di tempo

(Di martedì 14 novembre 2023) L’deve discutere diverse situazioni contrattuali. Fabrizio Romano ha aggiornato sulle trattative in casa nerazzurra da risolvere e concludere su SOS Fanta.– Ci sono situazioni contrattuali da risolvere per la dirigenza dell’. Fabrizio Romano chiude per ora ad una trattativa e aggiorna sulle altre: «Oggi non ho idea, non c’è niente da dire sugli esterni dell’e su Hakimi. Non so nulla del marocchino e dei nerazzurri. L’deve pensare aidi contratto, quello di Dimarco è imminente. Deve pensare anche a Dumfries, c’è stato un incontro positivo, ma bisogna rivedersi e parlare ancora. Con Lautaro Martinez e Barella si parlerà nei prossimi mesi, non si chiuderanno subito le trattative. Ilindi ...

...come Tudor e non ci sono i soldi e le garanzie per convincere l'Antonio Conte della, ... dimentichi del modo brusco in cui, esattamente dieci anni fa, ci lasciammo, quando lui credeva l'...

Romano: “Mercato, l’Inter farà qualcosa a gennaio. Colpani La situazione. E Cuadrado…” fcinter1908

Champions League, Inter agli ottavi: la situazione del gruppo D Inter - News Ufficiali

L’Inter non ha intenzione di mollare Serhou Guirassy dello Stoccarda. Il giocatore, secondo il giornalista Nicolò Schirà, è seguito assiduamente dai nerazzurri che sono alla ricerca di una punta per g ...In passato disse no, oggi le cose potrebbero cambiare: il Milan pensa al grande colpo per sistemare il centrocampo ...