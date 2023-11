Inseguimento da film a Roma | in fuga sull’auto rubata piena di refurtiva fino al campo nomadi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Rocambolescostanotte a. Insu un’auto, per di più con dellaa bordo, tre uomini sono stati inseguiti dai Carabinierialdi Via Candoni. Ecco cosa è successo. Verso l’1,30 di questa notte una pattuglia di Carabinieri del nucleo radiomobile diha intercettato su via della pisana una ford fiesta, con a bordo tre uomini. Non fermatosi all’alt, il veicolo è fuggito e ne è nato unconclusosi su via luigi Candoni, altezza, dove gli occupanti dell’auto una volta abbandonato il veicolo, si davano allaa piedi. All’interno del veicolo, denunciato rubato lo scorso 2 novembre i ...