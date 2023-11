Innovation Village Award 2023 | ecco i 24 finalisti Venerdì 17 la proclamazione dei vincitori

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Tutto pronto per la finale della quinta edizione di, in programma17 novembre presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Il premio è istituito da Knowledge for Business con Asvis ed Enea, organizzato con Tecup e il supporto di Regione Campania e Comune di Napoli e Optima Italia main sponsor, nell’ambito delle attività del network. Sul palco, dalle ore 9, i migliori 24 progetti di quest’anno, scelti tra le 185 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia. Nella prima fase, idegli 8 ambiti di innovazione si presenteranno con un pitch di 4 minuti e saranno votati dalla giuria presente in platea, che riunisce oltre cento figure di spicco dell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del ...