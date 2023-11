Innocentin e il mercato degli sceicchi | 'Ho fatto la rivoluzione in Arabia Saudita'

Il direttore sportivo come lo interpretiamo noi, in Arabia Saudita non è contemplato ma sarò il consulente didella società". Prosegue poi: "Prima di tutto voglio dire che mi ha ...

Maldini sulla lista dell'Al-Ittihad: cosa c'è di vero sul futuro in Arabia ... Calciomercato.com

Saudi Pro League, Innocentin nuovo ds dell’Al Fateh: “Mi ha convinto la visione della società” Virgilio Sport

L'Al Fateh è una delle 14 società della Saudi Pro League che non fanno parte del gruppo PIF e non appartengono a entità private, i soldi li mette il Ministero dello Sport in base a diversi parametri.