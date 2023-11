Iniziati i lavori per l’installazione delle colonnine per auto elettriche

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoperdi ricarica per leper il comune di Montella. L’annuncio è arrivato dal sindaco, Rizieri Buonopane attraverso la sua pagina social. “Sonodi istallazionedi ricarica per– si legge – Due quelle già istallate, nel parcheggio antistante la stazione FS e in area PIP. Al termine deisaranno otto lein esercizio, distribuite nei parcheggi pubblici del territorio comunale”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nel 2022, sonoper realizzare un campo da basket, progetto che ha recentemente ricevuto ulteriori finanziamenti per il completamento dell'opera". "Dopo cinque anni di sostegno a ...

Riqualificazione di via Guadagni. Iniziati i lavori di sicurezza ... LA NAZIONE

Iniziati i lavori in via Manzoni, aumenteranno superfici pedonali AltamuraLife

“È iniziato, alla Rotonda, l’European Travel Agent Forum, evento internazionale in cui gli oltre duecento tour operators americani incontrano i principali buyer europei. Un’occasione davvero unica per ...GALLIPOLI (Lecce) – Ultimo stralcio prima della conclusione dei lavori: si completa con un parcheggio esterno il progetto della struttura sportiva polivalente, in via Pasolini, nel Quartiere San ...