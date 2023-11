Inizia l' Era Cucinelli con il Primo Giorno di Lavoro per 70 Dipendenti

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 14 novembre 2023) Pescara - In una giornata baciata dal sole, si è svolta l'inaugurazione delstabilimento di Brunelloa Penne. Il nuovo sito industriale, situato nell'area vestina, ha accolto circa 70 lavoratori nel lorodi. L'atmosfera è stata resa accogliente e funzionale con piante curate nel piazzale, vetrate a vista all'ingresso che permettono di vedere i banchi dadei sarti, e una scalinata che conduce a un piano rialzato adibito a zona pranzo. L'amministratore delegato, Riccardo Stefanelli, ha accolto isottolineando l'importanza di lavorare in un ambiente confortevole e sereno. Ha esortato i lavoratori a considerare il nuovo stabilimento come la loro casa, evidenziando che la loro serenità e il benessere sul ...