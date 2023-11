Inghilterra | Bellingham lascia il ritiro | il motivo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) La nazionale inglese ha comunicato che Judehato ildella squadra. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato dell’. COMUNICATO – «Judee Levi Colwill non giocheranno alcun ruolo nelle prossime partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 dell’contro Malta e Macedonia del Nord. La coppia è arrivata lunedì al St. George’s Park per le valutazioni, ma ora tornerà rispettivamente al Real Madrid e al Chelsea per continuare la riabilitazione. Nel frattempo, Marcus Rashford e Kalvin Phillips si incontreranno più tardi questa settimana per questioni personali».