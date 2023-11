I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con glibloccati tramite walkie - talkie ed è stato anche inviato un messaggio scritto su carta attraverso una conduttura. L'Uttarakhand, ...

India, 40 operai intrappolati sotto un tunnel crollato TGCOM

India, stato di Uttarakhand: crolla un tunnel stradale in costruzione, operai intrappolati Euronews Italiano

In India 40 operai sono rimasti bloccati sotto un tunnel crollato nel nord del Paese, nello Stato dell'Uttarakhand, a causa di una frana. I soccorritori sono al lavoro da tre giorni per cercare di ...In India alcuni operai sono rimasti intrappolati in un tunnel dopo un crollo verificatosi nel weekend. Al lavoro i soccorsi.