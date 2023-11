Incidenti sul lavoro | 26enne morta schiacciata da un macchinario nel Trevigiano e un operaio “ucciso” da un escavatore a Ravenna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Incastrata eda un. Così èuna lavoratrice di 26 anni in un’industria alimentare di Pieve di Soligo (Treviso). La vittima è deceduta a causa della compressione del capo all’interno della macchina. Sono stati allertati i soccorsi ma per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidentele sulè al vaglio di Carabinieri e del Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti didell’azienda sanitaria. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e 118. In giornata la cronaca ha registrato un altro infortuniole. Undi 59 anni è stato colpito e “” da unall’interno del polo chimico di. Sul posto, oltre a 118 e ...