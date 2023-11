Incidente tra due auto a Ostia Antica | due persone ferite nel quadrante delle Saline

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 14 novembre 2023) Un gravestradale ha coinvolto due veicoli all’incrocio tra via Edoardo Gatti e via Antonio Taramelli adi, con esiti preoccupanti per i conducenti coinvolti. L’è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina, coinvolgendo una Fiat Panda e un’altravettura. Dai primi soccorsi, è emerso che il conducente della Fiat Panda ha subito lesioni che hanno richiesto l’intervento immediato degli operatori del 118. Attualmente, entrambe lecoinvolte nell’sono in codice azzurro e sono state trasportate al più vicino ospedale per ricevere le cure necessarie. L’diSul posto è intervenuta la Polizia Locale di ...