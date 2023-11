In Italia 4 milioni con diabete | tra over 65 prevalenza più alta al Sud

...88 e 1,92 miliardi di euro e un utile netto ordinario di gruppo tra 550 e 570di euro. Buon ... Fuori dal listino principale, seduta positiva per Centrale del Latte d'(+5,48%), controllata ...

A utogrill+Dufry, la nuova Avolta investe 500 milioni (anche in Italia) e punta al digitale Corriere della Sera

Parco Italia, 22 milioni di nuovi alberi +rpt+ Agenzia ANSA

Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo ... delle Hot Shivers per animare la pista di pattinaggio più grande del Nord Italia. Non mancheranno uno ...Confagricoltura ha ospitato la presentazione della fase di implementazione del progetto basato su quattro parole chiave: estendere, connettere, proteggere e accrescere la rete di aree naturali in ...