In Italia 4 milioni con diabete | tra over 65 prevalenza più alta al Sud

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) - Oggi si stima siano "oltre 4le persone affette dain". È quanto emerge da una lettura integrata dei sistemi di sorveglianza Passi e Passi d’Argento, coordinati dall’ Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con le Regioni, a part

Inle vendite sono state pari a 441,4di euro ( - 1,5%), mentre quelle realizzate all' estero sono ammontate a 654,3di euro (+14,2%). In particolare, la Divisione Gas Tecnici ...

A utogrill+Dufry, la nuova Avolta investe 500 milioni (anche in Italia) e punta al digitale Corriere della Sera

Il Diabete in Italia colpisce 3,9 milioni di persone, gli esperti "correggere stile di vita" AGI - Agenzia Italia

La soluzione messa a punto da Gabriele Franco e dal suo team sfrutta l’AI e gli algoritmi del machine learning ...La sostanza ha un valore di mercato di circa due milioni di euro. La droga si trovava a bordo di ... in quanto responsabile dell'introduzione in Italia della sostanza stupefacente. L'uomo è stato in ...