In casa Ferragnez è già Natale | il prezzo dell’albero e degli addobbi è da capogiro | ecco quanto costano

Leggi su tpi

(Di martedì 14 novembre 2023) Inè già, ilInilè arrivato in anticipo: Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto che mostrano l’albero già decorato nella nuovadove lei, Fedez e i figli Leone e Vittoria andranno presto ad abitare. “Ancora non ci siamo trasferiti ma abbiamo già il nostro albero didei sogni nella nuova” ha scritto l’imprenditrice digitale, che poi ha ringraziato il designer Vincenzo Dascanio per gli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ...