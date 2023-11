In campo per la salute mentale | al Tennis Club Bergamo un torneo per supportare il Progetto Itaca

(Di martedì 14 novembre 2023). Raccogliere fondi a sostegno di iniziative di informazione, prevenzione, sensibilizzazione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi dellae alle loro famiglie. Questo è l’obiettivo della seconda edizione del“Coppa”, organizzato dal, storico circolotico cittadino di via Ruggeri da Stabello, e da, sezione locale dell’associazione impegnata in tutta Italia per la promozione della, che si terrà il prossimo sabato 25 novembre. Il, aperto sia ai soci delsia a ...

...visto che a gestire le operazioni in questonon c'è una controparte umana ma semplicemente la tecnologia. Di seguito tutti i dettagli della news. Summary L'IRS ed il nuovo softwarela ...

In campo per la parità e il rispetto RaiNews

Stadio, la rivolta dei residenti. Il Comune in campo per ridurre i divieti durante le partite del Rimini il Resto del Carlino

Buone notizie da Coverciano per la Juventus. L'Italia è scesa in campo per l'allenamento odierno e, tra i calciatori a disposizione di Spalletti, c'è anche Cambiaso, nonostante la caviglia fasciata.Nelle prossime settimane saranno avviate le pratiche di omologazione per ospitare le gare competitive dei settori giovanili ...