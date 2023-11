Impatto devastante tra più mezzi | Gaetano muore prima dell’arrivo dei medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) Tragico schianto frontale sulla circonvallazione: un morto. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.50 di martedì 14 novembre. Ancora da chiarire la dinamica sulla quale indagano i carabinieri, primi ad arrivare sul posto insieme a tre equipaggi della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, due ambulanze del 118 Romagna Soccorso e i Vigili del Fuoco. Purtroppo per uno dei due uomini rimasti coinvolti non c’è stato nulla da fare, è morto nonostante l’intervento dei soccorsi. >“Lo storico programma è suo”. Carlo Conti, la sorpresa più grande: la Rai lo ha chiamato e lui ha subito detto sì Si tratta di una 76enne residente a Lugo. A quanto ricostruisce il Resto del Carlino: “il mezzo condotto dal 76enne procedeva in direzione Bologna quando si è scontrato frontalmente con un Land Rover di colore nero condotto da un uomo, classe 1969, che viaggiava in direzione opposta”. ...