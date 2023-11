Impallomeni | «Inter | attenzione! Non mi fiderei di Allegri adesso»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) Stefanoavverte su TMW Radio l’sul vero punto di forza della Juventus in questo momento, ossia l’allenatore Massimiliano. AVVERTIMENTO – Juventus esono a due punti di distanza rispettivamente al secondo e al primo posto in campionato, tra due settimane c’è lo scontro diretto.così: «Le difese sono i punti di forza di Juventus e. Il tratto caratteristico che le unisce con due stili di gioco completamente differenti. Io fossi nell’non mipiù di tanto, attenzione.sa come preparare queste partite, quando si gioca qualcosa. Lui è un vincente, sa come gestire l’attitudine.sta lì, non soffre più il fatto di stare dietro come negli ultimi due ...