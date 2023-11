Immigrazionisti senza ritegno | si incatenano per evitare il rimpatrio di alcuni clandestini

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov – Nella giornata di ieri una ventina di manifestanti ha tentato di fermare un autobus che stava partendo dal Cpr di Pian del Lago nei pressi di Caltanissetta per trasportareche dovevano essere rimpatriati. Il blitz davanti al Cpr di Caltanissetta Il gruppo ha inizialmente provato a fermare il pullman lungo la strada Provinciale 5, poco distante dal centro di accoglienza di Caltanissetta, dove i migranti erano stati ospitati. Due di loro sono riusciti a incatenarsi all’autobus impedendone al mezzo di proseguire la marcia. Il blitz ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato e portato in questura diciassette attivisti, dove saranno tutti denunciati per blocco stradale, resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e interruzione di pubblico servizio. L’azione non ha ancora avuto ...