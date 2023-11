Imbroglia all' esame per la patente | il gesto estremo quando lo scoprono

(Di martedì 14 novembre 2023) Nei confronti del candidato è scattata la denuncia per i reati di presentazione di esami opera di altri e per falsità ideologica per induzione

Anche allora la candidata cercava di farsi suggerire dall'esterno le risposte'esame scritto della patente di guida, via auricolare, ma alla vista degli agenti della polizia locale lo ingoiò, ...

Imbroglia all’esame della patente, scoperto ingoia l’auricolare Corriere della Sera

Imbroglia all'esame per la patente. Scoperto, ingoia l'auricolare RaiNews

Bolzano, imbroglia all'esame della patente e ingoia l'auricolare. È scattata la denuncia per presentazione di esami opera di altri ...Uno dei candidati ha ingoiato un auricolare quando si è visto scoperto mentre imbrogliava all'esame di teoria per la patente. Il tentativo di raggiro In aula erano presenti alcuni agenti in borghese ...