Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Un candidato stavandoper prendere la, il suohato completamente iin borghese arrivati sul postoUnche non è passato affatto inosservato ma che, allo stesso tempo, ha lasciato tutti completamente senza parole. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la vicenda che arriva direttamente da Bolzano lascia tutti a bocca aperta. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che un uomo sia stato scoperto mentre tentava direper prendere la. In particolar modo con quello teorico. Polizia (Ansa) Notizie.comIn che modo? Stava utilizzando un micro-auricolare per farsi ...