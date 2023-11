Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) Il ministro Matteo Salvini è pronto a prendere provvedimenti se Cgil e Uil faranno lo sciopero dei trasporti per 24 ore il prossimo venerdì. «Non bloccheranno l'Italia», ha detto il leader della Lega. Per il Garante per gli scioperi non ci sono i requisiti per lo stop completo ma Uil e Cgil tirano dritto e sfidano il vicepremier, andando avanti con la mobilitazione.