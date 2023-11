Iling | il Tottenham osserva e con la Juve pensa a Hojbjerg

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 novembre 2023) Il futuro di-Junior è ancora tutto da scrivere e illo stando da vicino: laintanto a Londra segueIl futuro di-Junior è ancora tutto da scrivere e illo stando da vicino: laintanto a Londra segue. «I dirigenti bianconeri lunedì scorso sono andati a vedere proprio il, impegnato in casa contro il Chelsea: i discorsi con gli Spurs erano focalizzati su, obiettivo di mercatontino per la mediana, ma non è da escludere che il club londinese, falcidiato dagli infortuni, abbia chiesto informazioni per-Junior, che nellagioca poco ...