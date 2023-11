Ilan Pappè | “Netanyahu ha ucciso e demolito gli accordi di Oslo”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Il famoso storico israeliano: “Ormai la soluzione dei due Stati è impossibile da raggiungere a mio parere, la comunità internazionale resta in silenzio a operazioni di pulizia etnica” Una guerra che rischia di essere infinita, anche se l’esercito israeliano ha occupato Gaza e si è fatto fotografare all’interno del parlamento palestinese. E a pensarla così è, storico e studioso israeliano che ne ha viste di tutti i colori: “In una tale situazione non puoi presentarti come un occupante liberale, un purificatore etnico progressista o un colonizzatore benigno, né assicurare a queste persone piena indipendenza e uno Stato o garantire loro eguale cittadinanza. Questa è occupazione e colonizzazione“. Pappé, è conosciuto nel suo paese ed è uno di quelli che non ha mai avuto paura di prendere determinate posizioni anche e soprattutto contro il ...