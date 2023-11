E' un'attesa carica di ottimismo quindi quella che si respiradi queste Finals: poco importa che manchino meno di dieci ore alla sfida, o forse è proprio il tempo che separa ancora il ...

Il Villaggio nel dì di festa è tutto per Sinner SuperTennis

Un villaggio di Natale sul mare di Bari: il sogno di Torre Quetta Borderline24.com

'Sinner'. 'Vince Sinner, sicuro!'. 'Sinner, Sinner'. Ad ascoltare il pubblico che già a partire da metà mattino ha iniziato ad affollare il ...Si è insediata oggi la prima Consulta sulla Sicurezza Stradale in provincia di Ragusa. L'incarico di coordinatore della Consulta è stato conferito a Biagio Lisa, ex carabiniere in pensione che ha matu ...