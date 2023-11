Il sovrano non perdona le accuse lanciate a Camilla nell' autobiografia Spare

Leggi su iodonna

(Di martedì 14 novembre 2023) Re Carlo III non ha voluto festeggiamenti formali per i suoi 75 anni. Tantomeno per il party organizzato ieri sera a Highgrove, circondato da amici e conoscenti ristretti, tavole addobbate in stile natalizio e una torta a tre piani (e un coro rock). E per la cena di oggi alla residenza londinese di Clarence House, dove accoglierà i parenti più cari. In ogni caso, l’avvertimento è sempre lo stesso: vietato parlare di Harry. Il compleanno di Re Carlo: gli invitati gli cantano «Happy birthday» ...