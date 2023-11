Il Sindaco di Ladispoli | “Che paura per il leone | il circo resterà fino al 19 novembre ma senza animali”

Leggi su notizie

(Di martedì 14 novembre 2023) Il primo cittadino Alessandro Grando: “A loro erano già scappatima se sia stata disattenzione o sabotaggio non si sa. I comuni su spettacoli viaggianti hanno le mani legate per legge non si possono vietare” Un sabato dain tutti i sensi. All’improvviso, una piccola città sul litorale romano, è diventata una giungla per unche si aggirava per le strade della cittàproblemi e creando uno stato di agitazione e di terrore nel vero senso della parola. Alla fine tutto è andato per il verso giusto, nessuno si è fatto male, ma l’ansia e ladi vedere un animale grosso e feroce in giro per le case non è stato semplice da gestire. E ildiAlessandro Grando, coadiuvato dalla polizia locale e dalla ...