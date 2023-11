Il Ritorno di Geralt | Nuova Serie Animata “The Witcher | Sirens of the Deep” Annunciata da Netflix

... tuttavia, è ildi Henry Cavill. Mentre Cavill è stato il protagonista della serie per le prime tre stagioni, la quarta stagione vedrà l'attore Liam Hemsworth nel ruolo didi Rivia . ...

The Witcher, annunciata la nuova serie con il Geralt originale Spaziogames.it

Netflix punta forte su Geralt di Rivia: in arrivo un nuovo film animato su The Witcher Computer Idea

Il mondo di The Witcher si espande ulteriormente al di là dei confini dei videogiochi, poiché Netflix annuncia una nuova serie animata intitolata "The Witcher: Sirens of the Deep". Ciò che rende quest ...Netflix ha svelato The Witcher: Sirens of the Deep, in cui farà ritorno l'attore che ha dato per primo la voce a Geralt di Rivia.