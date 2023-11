Il retroscena che spiazza tutti | gli incontri tra Trump e Kardashian | poi la lite

Leggi su iltempo

(Di martedì 14 novembre 2023) «Hai votato per Biden e adesso vieni a chiedermi un favore?». Avrebbe risposto così l'ex presidente Usa Donalda Kimche gli chiedeva di intervenire per un provvedimento di grazia. Ilè svelato in un'anticipazione del libro di Jonathan Karl «Tired of Winning», in uscita domani. Karl, al terzo libro su, ricostruisce come, noto personaggio televisivo e modella statunitense, avrebbe incontrato una prima voltanello Studio Ovale nel 2018 per discutere di una grazia: in quel momento il presidente Usa le avrebbe detto che l'avrebbe aiutata in cambio di un suo interessamento per convincere le stelle del calcio ad andare alla Casa Bianca. Un invito che però nessuna celebrità avrebbe poi accolto. Così, quando, a presidenza finita, ...