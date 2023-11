Il report su Irpinia e Sannio | 3 730 assunzioni per le PMI

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPer il trimestre novembre 2023 – gennaio 2024 sono programmate 6.290in provincia di Avellino e 4.270 in provincia di Benevento. Se si considera solo il dato relativo al mese di novembre le entrate stimate sono 2.230 ine 1.500 nel. L’incremento in termini occupazionali rilevato nelle due province rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (in valori assoluti + 490 ad Avellino e + 440 a Benevento) rappresenta un segnale positivo del sistema produttivo. Ciò è quanto emerge dal “Bollettino mensile” del Sistema informativo “Excelsior”, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal e con il supporto delle Camere di Commercio per la rilevazione presso le imprese. In entrambe le province le entrate previste si concentreranno nel settore dei servizi (66% ad Avellino, 70 % a ...