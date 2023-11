Il patrimonio eroso di Gina Lollobrigida | tre anni all' ex factotum dell' attrice Chi è Andrea Piazzola

...invece che quei colpi hanno lentamenteil nostro capitale di risorse intellettuali, disponibilità materiali, visioni progettuali e di civiltà. Siamo stati costretti a consumare quel...

Il patrimonio "eroso" di Gina Lollobrigida, tre anni all'ex factotum dell'attrice. Chi è And Gazzetta del Sud

La Perla: a rischio un patrimonio made in Italy al femminile La Svolta

Una delle più grandi attrici italiane, Gina Lollobrigida, è stata vittima di circonvenzione messa in atto dal suo giovane factotum. Il tribunale monocratico ...Allarme di Nomisma e Save your home: il 60% del reddito eroso dalla rata, sempre più famiglie non riescono a pagare. In 400mila con case finite all’asta. A fine 2023, le aste per immobili sono 160 mil ...