Il nutrizionista | ' da controlli su mense emerge rischio per salute bimbi'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 14 novembre 2023) Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "È triste che nel giorno in cui si celebra il raggiungimento nel nostro Paese di un importante traguardo di prevenzione e di controllo per patologie che, seppur sempre fortemente penalizzanti e invalidanti, molto di più lo sono per i bambini, proprio a danno di que