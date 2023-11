Il Napoli ripensa a Mazzarri | l'allenatore più longevo dell'era De Laurentiis che ha detto no al Marocco

(Di martedì 14 novembre 2023) Walter2.0, a volte ritornano. Forse. A 62 anni l'è pronto a tornare in pista ripartendo dalla squadra Campione...

... peraltro con un deciso squilibrio tra Nord e Sud (al Meridione ci sono solo Bari e, ben tre ... Quandoal mondo di cui ha fatto parte, quello delle agenzie di stampa, una collaborazione ...

Napoli, è il giorno di Tudor: ADL stavolta non ci ripensa, in giornata il doppio annuncio TUTTO mercato WEB

Inter, sfida alla Juve per Samardzic e Zielinski. Il Napoli ripensa a ... Eurosport IT

Forse. A 62 anni l'allenatore è pronto a tornare in pista ripartendo dalla squadra Campione d'Italia. Il Napoli presto annuncerà l'esonero di Rudi Garcia ma intanto ha già voltato pagina per trovare ...A Lecco arriva la seconda sconfitta stagionale del Parma che mantiene comunque la testa della classifica con due punti di vantaggio sul Venezia e più sei sul Palermo, battuto in casa dal Cittadella. A ...