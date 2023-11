Il Mostro di Firenze | al via le riprese della serie di Stefano Sollima | Tom Cruise nel cast?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 14 novembre 2023) Hanno preso il via ieri in centro aleNetflix sui delitti deldidiretta da, e si vociferapossibile presenza di Tomnel. Hanno preso il via ieri alede Iltelevisiva sui delitti deldidiretta daper Netflix. Strade chiuse e piccole folle di curiosi che si sono accalcati in via Ghibellina per sbirciare il set. E secondo un rumor riportato dal quotidiano La Nazione, Tompotrebbe partecipare allo show in un ...