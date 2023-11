Il mondo musulmano diviso su Gaza L’Iran invoca la “resistenza contro Israele” | le monarchie del Golfo non vogliono l’isolamento di Tel Aviv

(Di martedì 14 novembre 2023), la Siria, Hezbollah e soprattutto Hamas si aspettavano una presa di posizione più fortel’operazione dinella Striscia di. L’esito del vertice straordinario dei leader della Lega Araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci), a Riyad, ha invece evidenziato una spaccatura neltra due blocchi. Il primo, che fa capo a Teheran e si identifica nella cosiddetta Mezzaluna sciita, che rifiuta la soluzione dei due Stati, condanna senza appello i raid di Telsui civili, chiede sanzioni nei confronti die sostegno per Hamas fino alla liberazione della Palestina. L’altro, trainato dall’Arabia Saudita e dalledelche, nonostante la condanna ...

Per fare un solo esempio sulle riforme di Atatürk, la condizione della donna in Turchia è cambiata radicalmente rispetto al resto deldi quegli anni: "Non si è trattato " spiega ...

Al vertice saudita il mondo musulmano si ricompatta contro Israele Il Foglio

Il mondo musulmano diviso su Gaza. L’Iran invoca la “resistenza contro Israele”, le… Il Fatto Quotidiano

Sono passati 100 anni dalla fondazione della Repubblica turca, con i suoi inizi travagliati segnati dalle riforme di Mustafa Kemal Atatürk, che hanno permesso di ragionare sul lungo termine, senza che ...Nonostante le profonde divergenze e le carneficine reciproche, i leader islamici si riconciliano tra baciamano e accuse a Netanyahu ...