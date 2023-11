Il mio stipendio? Frase volgare Augias a valanga sulla Rai

(Di martedì 14 novembre 2023) Corradodopo 63 anni alla Rai approda a La 7 e, pochi giorni prima del suo debutto ufficiale, è ospite di Giovanni Floris e del suo Di Martedì. Dopo aver parlato – e non bene – dell'esecutivo, ha risposto all'immancabile domanda del conduttore sul suo addio, polemico, alla Rai. “Mi ha dato un vero dolore vedere smantellare Rai 3 – dice il giornalista – io ho partecipato alla nascita di Rai 3 nel lontano 1987 quando direttore era Angelo Guglielmi con cui abbiamo fatto dei programmi belli, coraggiosi. Abbiamo innovato”.è malinconico ma la polemica è pronta e dietro l'angolo. “L'unica cosa nella quale questo governo ha dimostrato perfetta efficienza è stata nello smantellare Rai 3” sgancia la bomba. Floris allora lo incalza: “Due domande: perché l'hanno fatto e cosa c'è di male?”....

Corrado Augias dopo 63 anni alla Rai approda a La 7 e, pochi giorni prima del suo debutto ufficiale, è ospite di Giovanni Floris e del suo Di ...