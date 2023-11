Il mio ragazzo è sparito all’improvviso

Leggi su dilei

(Di martedì 14 novembre 2023) Sparire senza dare spiegazioni è uno sport piuttosto diffuso. Lo sanno praticare anche le donne, ma i campioni assoluti di questa specialità sono gli uomini. Fino a un giorno prima ti messaggiano dieci volte al giorno, ti mettono i like sui video, ti taggano nelle loro foto. Poi, improvvisamente, svaniscono come i fantasmi dell’isola di Poveglia, vicino Venezia, nota come il luogo più infestato di spettri del mondo. Chi viene ghostata (da ghost, fantasma) rimane inebetita e sconcertata. Più nessun contatto social, nessun whatsapp, nessuna richiesta di appuntamento, niente di niente. E, dopo i primi giorni di sconforto e lacrime, si comincia l’esame accurato degli ultimi giorni passati con lui, delle discussioni, delle sue occhiate alle altre. Scompare senza spiegazioni Analizziamo il caso: da un giorno all’altro, il ghoster scompare dai social e dal nostro mondo senza dare spiegazioni. ...