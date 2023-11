(Di martedì 14 novembre 2023) Rosaria Lopez e Donatella Colasanti furono rapite, stuprate e torturate tra il 29 e il 30 settembre del 1975. I tre responsabili del crimine provenivano da famiglie della borghesia romana. La loroè raccontata nella serieda martedì 14 novembre in prima serata su Rai Uno

I motiviconflitto tra Israele e Palestina - Domande e risposte 7 ottobre: geografia di unDentro Gaza City: il reportage Dossier " Sentieri di guerra

Il massacro del Circeo, storia di un caso mostruoso di cronaca Vanity Fair Italia

Circeo: la serie che svela la verità sul massacro del Circeo e la sua ... Radio Capital

Era il 1975, tra il 29 e il 30 settembre. Quell'efferato fatto di cronaca è rimasto nella storia come il massacro del Circeo. Rosaria Lopez fu uccisa. Donatella Colasanti riuscì a salvarsi fingendosi ...La Palestina era allora sotto mandato britannico e l’immigrazione ebraica aveva raggiunto le 400.000 unità e stava crescendo, perché come osservava Scholem in Europa nessuno voleva gli ebrei. La ...