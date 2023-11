Il Federico II di Lello Esposito accoglie gli studenti dell’ateneo a Scampia. Inaugurazione con Sergio Mattarella

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Un volto di un giovane imperatoreda oggi glidell’Università di, posizionata come un sentinella all’ingresso dell Ateneo. E’ quello diII, realizzato dall’artista napoletano. La “Testa di”, scultura in bronzo su base di acciaio, misura quasi 3 metri di altezza: ad inaugurarla, ieri mattina, è stato il presidente della Repubblica, a Napoli per partecipare alla celebrazione degli 800 anni dell’UniversitàII e poi all’, proprio a, di ambulatori e laboratori di ricerca. “Un’iniziativa – afferma il capo dello Stato – che ha trasformato un sito di degrado ...