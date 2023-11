Il Dragone contro lo zio Sam. Chi vincerà la sfida del Pil

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Quindicitredici. Più una pattuglia di indecisi, dinnanzi a una domanda che più difficile non poteva essere: riuscirà un giorno l’economia cinese a superare quella americana? Un quesito posto dalla autorevole rivista Foreign Affairs, a un pool di esperti ed economisti, che fino ad oggi si sono occupati dele dei suoi mali, ma anche degli Stati Uniti, proprio nei giorni in cui a San Francisco, teatro del Forum Apec, Washington e Pechino ritentano la via della collaborazione, anche grazie alla tela di Janet Yellen. Ebbene, su 34 intervistati, quindici si sono detti tutto sommato d’accordo con il fatto che la Cina, previa ristrutturazione della propria economia, possa un giorno superare gli Stati Uniti, mentre tredici la pensano diversamente e cioè che Pechino non potrà mai battere sul campo gli Usa. Neutrali, invece, i restanti sei ...