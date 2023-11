Il doppio registro di Salvini non aiuta la Lega e danneggia il governo

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) I motivi di malessere sociale non mancano e con tutta evidenza il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intende drammatizzare la situazione per accreditarsi come leader, se non politico, morale, della protesta nei confronti del. È per questo che la scelta del vicepremier Matteodi drammatizzare la portata dello sciopero generale proclamato per venerdì prossimo da Cgil e Uil mobilitando l’Autorità garante sul diritto di sciopero e al tempo stesso di irridere la scelta dei manifestanti parlando di “weekend lungo” appare paradossale. Mentre il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti minimizzano,drammatizza. E drammatizzando compatta e mobilità la piazza. Un favore all’avversario, un danno al. Non è la prima volta che accade. ...